MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı
İHA

Türkiye, dışarıda ve içeride yaptığı operasyonlarla terör örgütlerinin kökünü kurutmaya devam ediyor.

MİT'in başarılı operasyonları sayesinde özellikle son günlerde birçok teröristin üstü çizilirken, sınır güvenliği de üst düzeyde sağlanılıyor.

Sınırlardan ülkeye sızmaya çalışanlara nefes aldırmayan Mehmetçik, bir DEAŞ üyesini daha enseledi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan teröristin kıskıvarak yakalandığı ise "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleriyle açıklandı.

MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın detayları
MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın detayları

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)