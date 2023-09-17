MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

İHA Türkiye, dışarıda ve içeride yaptığı operasyonlarla terör örgütlerinin kökünü kurutmaya devam ediyor. MİT'in başarılı operasyonları sayesinde özellikle son günlerde birçok teröristin üstü çizilirken, sınır güvenliği de üst düzeyde sağlanılıyor. Sınırlardan ülkeye sızmaya çalışanlara nefes aldırmayan Mehmetçik, bir DEAŞ üyesini daha enseledi. MSB duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan teröristin kıskıvarak yakalandığı ise "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleriyle açıklandı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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