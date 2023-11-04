MSB duyurdu! Van'da bir kahraman asker şehit düştü Van’ın Başkale ilçesinde 4 Kasım tarihinde EYP patlaması sonucu yaralanan Ulş.Söz.Er Samet Bektaş şehit oldu.

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda kahraman Mehmetçik'in yurdun dört bir yanındaki vatan nöbeti sürüyor.

Teröristlerin kökü kazınırken, acı haberler de geliyor.

Son olarak Van'a şehit ateşi düştü.

"EYP patlaması yaşandı"

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından acı haberi duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."