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Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen gençlerin beklediği gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere yeni bedelli askerlik tutarı için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı.

Bakanlık yayınladığı basın bilgilendirme metninde, 2025'in ilk altı ayı için uygulanacak yeni bedelli askerlik ücretini duyurdu.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 243 BİN 13 LİRA 44 KURUŞ...

Bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini anımsatıldığı metinde, bedelli askerlik ücretinin 2025'in ilk altı ayı için 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğu belirtildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, 7 Ocak itibarıyla 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını da duyurdu.

7 OCAK'TAN İTİBAREN BAŞVURU YAPILABİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı;



- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,



- 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

Öte yandan 2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

KIŞLA ZORUNLULUĞU VAR

2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014'teki uygulamalarda, kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı.

Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

ASKERE GİDERKEN LAZIM OLACAK MALZEMELER

Öte yandan merak edilenlerden biri de askere giderken hangi malzemelerin götürüleceği oldu.

İşte asker lazım olacakları şöyle listeledik:

-İç çamaşır

-Siyah terlik

-Havlu

-Banyo çamaşırı

-Traş bıçağı-köpüğü-kolonyası

-Koltuk altı jeli

-Sıvı sabun

-Şampuan

-Diş macunu ve fırçası

-Tırnak makası

-Bot boyası

-Silikon taban

-Çamaşır filesi

-Temizleme fırçası

-İğne-iplik

-Bot kilidi-dolap kilidi

-Boyundan askılı cüzdan

-Not defteri

-Siyah ve kırmızı tükenmez kalem

-Kol saati

-Kontörlü kart

-Yara bandı

-Banka hesabı