MSB duyurdu: Yunan botlarının bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

DHA

Türkiye, bir kez daha insani değerlere verdiği önemi gösterdi...

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasına göre, Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Rodos Adası'nın kuzeyinde terkedilmiş göçmen botlarını tespit etti ve içindeki göçmenleri kurtardı.

"İHA İLE KEŞİF VE GÖZETLEME VE FAALİYETİ ESNASINDA GÖRÜNTÜLENDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

