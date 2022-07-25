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    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemini kayıt altına aldı.
    • 25.07.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:36
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    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir

    Muğla kıyılarında, Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı.

    Türk kara sularına geri itildi

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, göçmenlere ait can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türk kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntüledi.

    Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir VİDEO

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir #1

    "İHA ile tespit edilmiştir"

    Konuya ilişkin olarak Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz'da Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir #2


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