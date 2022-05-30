Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Efes-2022 Tatbikatı'na ilişkin nefes kesen görüntüler paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı başladı.

Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılıyor. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan EFES-2022 Tatbikatı’na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personel görev alıyor.

Görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler servis edildi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı’ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı VİDEO



Dost ve müttefik ülkeler katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor." denildi.



