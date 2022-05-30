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    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Efes-2022 Tatbikatı'na ilişkin nefes kesen görüntüler paylaşıldı.
    • 30.05.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:39
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    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı başladı.

    Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılıyor. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan EFES-2022 Tatbikatı’na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personel görev alıyor.

    Görüntüler paylaşıldı

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımla, devam etmekte olan Efes-2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler servis edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2022 Tatbikatı’ndan nefes kesen görüntüleri paylaştı.

    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı VİDEO

    Dost ve müttefik ülkeler katılıyor

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin ev sahipliği ve Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2022 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam ediyor." denildi.

    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı #1

    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı #2

    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı #3

    MSB, EFES-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı #4


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