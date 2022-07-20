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    MSB, Ege Denizi'nde göçmenlerin İHA ile belirlenerek kurtarıldığını açıkladı

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemini kayıt altına aldı.
    • 20.07.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:14
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    MSB, Ege Denizi'nde göçmenlerin İHA ile belirlenerek kurtarıldığını açıkladı

    Ege Denizi'nde Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmüne bir yenisi daha eklendi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı.

    Can salları Türk kara sularına geri itildi

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, 18 Temmuz tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde gerçekelşen olayın Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği ve düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı belirtildi.

    MSB, Ege Denizi'nde göçmenlerin İHA ile belirlenerek kurtarıldığını açıkladı VİDEO

    MSB, Ege Denizi nde göçmenlerin İHA ile belirlenerek kurtarıldığını açıkladı #1

    "Düzensiz göçmenler Sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır"

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Ege Denizi’ndeki Sarnıç Burnu’nun kuzeyinde, 18 Temmuz’da Yunanistan’a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.

    Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır." denildi.

    MSB, Ege Denizi nde göçmenlerin İHA ile belirlenerek kurtarıldığını açıkladı #2


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