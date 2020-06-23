Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesinde 22 Ekim 2019’dan bu yana 998 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirirken, 161 km uzunluğundaki 1433 tüneli imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde devam eden operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından videolu duyurulan açıklamaya göre, Barış Pınar Bölgesi’ne son bir ay içerisinde 13 taciz atışı gerçekleştirildi.

22 Ekim 2019’dan bu yana 15’i son bir ay içerisinde olmak üzere sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

3 BİN 182 EYP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından EYP’ye dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edildi.

Bomba imha timleri, bugüne kadar toplam 3 bin 182 EYP’yi etkisiz hale getirdi.

MSB: Ekim 2019'dan bu yana 998 terörist öldürüldü VİDEO

1433 TÜNEL BULUNDU, 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Barış Pınarı Bölgesi’nde Mehmetçik tarafından 10 Haziran’da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirildi.

PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz ateşi gerçekleştirilirken, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verildi ve 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Ayrıca, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalandı.