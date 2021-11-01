MSB, ekim ayında öldürülen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, ekim ayı içerisinde 3'ü büyük 24'ü orta çaplı 27 operasyonda 279 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki (MSB) Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde, basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık, terörle mücadele, Ege ve Doğu Akdeniz ile sınır güvenliği konularında bilgilendirmede bulundu.

3'Ü BÜYÜK 24 ORTA ÇAPLI OPERASYONUN BİLANÇOSU

Yapılan açıklamada, ekim ayı içerisinde 3'ü büyük 24'ü orta çaplı 27 operasyonda 279 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye harekat bölgelerinde ise 169 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

FETÖ VE DOĞU AKDENİZ'LE İLGİLİ DE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Devam eden açıklamada, yakalanan FETÖ'cülere ve Doğu Akdeniz'e de değinildi.

İşte MSB'den yapılan o açıklama:

"Yunanistan; Fransa ve ABD ile yaptığı anlaşmalar ile iki ülke arasındaki sorunları Türkiye-AB, Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyor. Yunanistan'ın ittifak içinde ittifak tutumu NATO’nun dayanışma ruhuna zarar veriyor.

YUNANİSTAN KAYNAKLI 2 BİN 61 İHLAL GERÇEKLEŞTİ

Yunanistan tarafından gayri askeri statüdeki adalara yönelik 1 Ocak itibariyle toplam 2 bin 61 ihlal gerçekleşti.





EKİMDE 279 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Son bir ayda 3'ü büyük 24'ü orta çaplı 27 operasyon düzenlendi. Ekim ayında 279 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekat bölgelerinde 169 terörist etkisiz hale getirildi.

SINIRDA 472 KİŞİ YAKALANDI

Ekim ayında tüm sınırlarda 24'ü FETÖ toplam 38 teröristin arasında olduğu 472 şahıs yakalandı.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz 2016'dan itibaren toplam 24 bin 82 kişi ihraç edildi. 1 Ocak 2021 itibariyle 3 bin 405 personel FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi."