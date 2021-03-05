MSB: Enkaz bölgesinde patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

MSB: Enkaz bölgesinde patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

Helikopter kazasının ardından yapılan ilk incelemelere ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı, kazanın olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Bitlis'in Tatvan kırsalında kaza kırıma uğrayan 'Cougar' tipi askeri helikopter ile ilgili ilk incelemeler tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) incelemelere ilişkin açıklama yaparak, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanılmadığını belirtti.

"KAZANIN SEBEBİ HAVA ŞARTLARI"

Öte yandan Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilginin teyit edildiği bildirildi.

Kaza kırımın olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini belirten Bakanlık, "İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kara Kuvvetleri Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etti. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir." ifadelerine yer verdi.