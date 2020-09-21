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- MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli
MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycanlı bir askeri şehit etmesine yönelik olarak "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" dendi.
- AA & Ensonhaber
- 21.09.2020 - 20:55
Milli Savunma Bakanlığı'ndan kardeş ülke Azerbaycan'la ilgili bir son dakika mesajı yayınlandı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayınlanan mesajda, Ermenistan'a sert uyarıda bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:
"ERMENİSTAN, ATEŞLE OYNAMAYI DERHAL KESMELİ"
"Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!"