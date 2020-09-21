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MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli

MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycanlı bir askeri şehit etmesine yönelik olarak "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" dendi.