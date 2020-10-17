MSB: Ermenistan, bir kez daha namertçe sivillere saldırdı

MSB: Ermenistan, bir kez daha namertçe sivillere saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın füze saldırısına yönelik açıklamada bulundu.

Gence kentine füzeli saldırıda bulunan Ermenistan'a peş peşe tepki yağıyor.

Sivilleri uykusunda hedef alan Ermenistan'a bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

"ERMENİSTAN NAMERTÇE SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURDU"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.

"ERMENİSTAN ORDUSU ÇOK BÜYÜK ÇARESİZLİK İÇİNDE"

Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

Paylaşımda saldırı sonrası oluşan enkaz görüntülerine de yer verildi.