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    MSB: Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın işgal edilen 193 toprağının Ermeni ordusundan kurtarıldığını açıkladı.
    • AA
    • 01.11.2020 - 13:46
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 14:05
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    MSB: Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

    Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordularına karşı saha çatışmalarını sürdürüyor.

    Henüz sıcaklığını yitirmeyen Karabağ bölgesinde mücadele eden Azerbaycan, Ermeni ordusunun işgal ettiği topraklarını kurtarmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın toplamda 193 yerleşim yerinin işgalden kurtardığı belirtildi.

    KURTARILAN YERLEŞİM YERİ SAYISI: 193

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." ifadeleri yer aldı.

    MSB: Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu #1

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