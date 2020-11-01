MSB: Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın işgal edilen 193 toprağının Ermeni ordusundan kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan, işgalci Ermenistan ordularına karşı saha çatışmalarını sürdürüyor.

Henüz sıcaklığını yitirmeyen Karabağ bölgesinde mücadele eden Azerbaycan, Ermeni ordusunun işgal ettiği topraklarını kurtarmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın toplamda 193 yerleşim yerinin işgalden kurtardığı belirtildi.

KURTARILAN YERLEŞİM YERİ SAYISI: 193

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." ifadeleri yer aldı.