MSB: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalara yönelik paylaşımda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, sinsi bir tezgah peşinde koşan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Fuzuli bölgelerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

"SAVAŞ VE İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR"

Paylaşımda, "Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, saldırıya uğrayan bölgelerin fotoğraflarına da yer verildi.