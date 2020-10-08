MSB: Ermenistan, tarihine bir kara leke daha ekledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sivilleri hedef alan Ermenistan'a tepki gösterdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Ermenistan ordusu, hain saldırılar ile sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Birçok kente füze saldırısında bulunan Ermeni askerler, masumların canına kıyarken gelen tepkiler ise son bulmuyor.

Saldırılara tepkisiz kalamayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"TARİHLERİNE BİR KARA LEKE DAHA EKLENİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir." denildi.

Öte yandan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının bulunduğu bir video da yer aldı.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları