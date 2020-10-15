MSB: Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın Azerbaycan'da mezarlığa giden sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan ordusunun, Terter bölgesine düzenlediği saldırıya yönelik açıklamada bulundu.

Bakanlık, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek devam ettirdiği saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

"BU CANİLİKLERİNE DUR DENMELİ"

Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli!" denildi.

Paylaşımda, saldırının gerçekleştiği bölgeden fotoğraflara da yer verildi.