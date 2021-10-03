MSB: Eylül ayında Suriye'de 148 terörist öldürüldü

Sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdüren MSB'nin yaptığı açıklamada, sadece Eylül ayında bölgede 148 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır içi ve sınır ötesi güvenlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yapılan faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, Ankara'da basına seslendi.

Bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısında Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine değinildi.

148 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"TERÖRİST FAALİYETLER, ANINDA MÜDAHALEYLE ENGELLENMEKTEDİR"

Terör örgütünün, varlığını devam ettirdiği Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerden sivillere ve bölgede görev yapan birliklere karşı saldırı arayışlarını sürdürdüğünü söyleyen Kara, "Söz konusu terörist faaliyetler kahraman komandolarımız tarafından anında müdahale ile engellenmektedir. Bu kapsamda eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 148 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

"İLGİLİ DEVLETLERLE MUTABAKATLARA UYUYORUZ"

Kara, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve güvenlik ortamı sağladığı bölgelere rejim ve destekçileri tarafından saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son bir ay içerisinde İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil ise yaralanmıştır. Türkiye olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ilgili devletlerle yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyoruz, kendilerinden de uymalarını bekliyoruz. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmakta, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır."