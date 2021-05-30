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MSB: FETÖ ile mücadele kapsamında 24 bin 714 kişi ihraç edildi

MSB: FETÖ ile mücadele kapsamında 24 bin 714 kişi ihraç edildi

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 24 bin 714 oldu.