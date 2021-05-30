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- MSB: FETÖ ile mücadele kapsamında 24 bin 714 kişi ihraç edildi
MSB: FETÖ ile mücadele kapsamında 24 bin 714 kişi ihraç edildi
15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 24 bin 714 oldu.
- AA & Ensonhaber
- 30.05.2021 - 11:02
- Güncelleme : 30.05.2021 - 11:40
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başarılı operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken FETÖ ile mücadelesini de sürdürüyor.
MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara, basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
"24 BİN 714 KİŞİ TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ"
FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Pınar Kara, "15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor." ifadelerine yer verdi.
MSB: FETÖ ile mücadele kapsamında 24 bin 714 kişi ihraç edildi ViDEO