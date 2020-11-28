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- MSB: FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında yakalandı
MSB: FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığı duyuruldu.
- AA
- 28.11.2020 - 11:10
- Güncelleme : 28.11.2020 - 11:45
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs sınırda yakalandı.
Olaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şahısların İpsala/Edirne sınır hattında hudut birlikleri tarafından yakalandığını belirtti.
FETÖ MENSUBU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları öğrenildi.