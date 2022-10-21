Petrol
91.19
-1.29%
Euro
18.1667
-0.23%
Dolar
18.6026
-0.02%
Altın
969.66
-0.37%
Borsa
3905
0.12%
Bitcoin
358.480
-0.71%
BTXN Coin
9.69
3.30%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • 21.10.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmadı...

    Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan teröristlere göz açtırılmıyor.

    Hain terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda her gün yeni bir başarıya imza atan Türk askerleri, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiğini duyurdu.

    4 teröristin leşi çıkarıldı

    MSB'nin yaptığı açıklamaya göre; Fırat Kalkanı bölgesinde, 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

     

    MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1


    Greyder 21 Ekim
    Advertorial

    Greyder 21 Ekim

    ABD’de F35 savaş uçağı düştü
    Dünya

    ABD’de F35 savaş uçağı düştü

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir