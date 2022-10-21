MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmadı...

Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan teröristlere göz açtırılmıyor.

Hain terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda her gün yeni bir başarıya imza atan Türk askerleri, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiğini duyurdu.

4 teröristin leşi çıkarıldı

MSB'nin yaptığı açıklamaya göre; Fırat Kalkanı bölgesinde, 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.