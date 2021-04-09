MSB: Foça'da düşen uçağın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir

MSB, Foça’da denize düşen KT-1 uçağının, motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini duyurdu.

Bugün İzmir'de Kore yapımı KT-1 tipi askeri uçak, eğitim uçuşu sırasında Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştü.

Olaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'mızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

"MOTOR ARIZASINDAN KAYNAKLI"

Yapılan son açıklamada MSB tarafından kazanın motor arızasından kaynaklı olduğu belirtildi.

MSB Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İzmir Foça'da askeri uçak düştü VİDEO