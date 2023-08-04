MSB fotoğrafları paylaştı: İzmir'de hücum harekatı eğitimi

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İzmir'de askeri eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.
Kartal Menteş'te yapılan tatbikat kapsamında hücum harekatları icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikata ilişkin fotoğrafları ve ayrıntıları paylaştı.
Hücum harekatı eğitimi
Tatbikatın, Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı unsurları ile 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda "Müşterek Bot ve Hava Hücum Harekatı Eğitimi" icra edildi.
Doğu Akdeniz'deki tatbikat
Geçtiğimiz mayıs ayında Doğu Akdenizde "KURTARAN-2023" tatbikatı icra edilmişti.
Tatbikata, 16 ülkeden 41 gözlemci katılmış, kurtarma ekiplerince denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel harici havalandırma eğitimleri başarıyla gerçekleştirilmişti.