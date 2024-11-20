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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütü üyeleri adeta kaçacak delik arıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda, hain örgütlere nefes aldırılmıyor.

Terör örgütü PKK, çok sayıda kayıp veriyor. O kayıplara bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"DURMADAN, YORULMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: