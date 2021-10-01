MSB: Gara ve Pençe Şimşek'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekatı düzenlenen Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterinin girdiği Pençe Şimşek bölgesinde de 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesine devam ediyor.

Sınır ötesinde terör unsurlarına göz açtırmayan güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyinde ve Pençe Şimşek harekat alanında tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan son operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

ATEŞ DESTEK VASITALARI VE ATAK HELİKOPTERİ HAVALANDI

Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB, Pençe Şimşek bölgesinde de tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ve ATAK helikoperiyle öldürüldüğünü açıkladı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi, "Terör örgütü PKK’yı karadan ve havadan etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Pençe-Şimşek bölgesindeki 2 PKK’lı terörist ise ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleriyle aktarıldı.