Gara'da yürütülen operasyonda 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin kökünü kazımak için operasyonlarına devam ediyor.

Gara bölgesinde mağarada esir alınarak şehit edilen 13 vatandaşımızın intikamını alan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı teröristin SİHA’lar ile etkisiz hale getirildiğini duyrudu.

MSB, Gara’da teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı İZLE

TERÖRİSTLERİN SİHA'LAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği görüntüleri SİHA’ların kameraları kaydederken MSB, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntülere, “Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı teröristin SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler” notu düşüldü.