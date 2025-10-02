MSB: Gazze'de kalıcı barışa katkı sağlayacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda vatan ve millet uğruna şehit olan kahraman Mehmetçik'in ve mücahitlerin yan yana yattığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Boğazköy Şehitliği'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Gündeme dair mesajlar da veren Aktürk, Türkiye'nin Gazze'deki barışa da katkı sağlayacağını belirtti.

"GAZZE'DE KALICI BARIŞIN TESİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediklerini ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk dersin verileceğini belirten Aktürk, derste Filistin'in Türk hakimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden sürecin ele alınacağını söyledi.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ı ziyaret ettiğinin bilgisini paylaştı.

KKTC MESAJI

Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, "tek millet, iki devlet ve tek yürek" anlayışıyla Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edileceğini belirten Aktürk, "Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ada'daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceğimizi, hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

TRABZON AÇIKLARINDA TESPİT EDİLEN İDA

Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen bomba yüklü bir insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde, deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (karakol uçağı, helikopter, İHA, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından itibaren çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahalede bulunmadan ivedilikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin soru üzerine, "Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz.

KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.