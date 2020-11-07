MSB: Geçtiğimiz bir ayda yurt içi ve yurt dışında 111 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Geçtiğimiz bir ayda yurt içi ve yurt dışında 111 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı operasyon icra ettiklerini ve yurt içinde 37, yurt dışında 74 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye, teröre karşı mücadelesini sınır içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerle sürdürüyor.

Teröre karşı büyük bir mücadele veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirlen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

MSB, geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiğini açıkladı.

111 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını da belirten MSB, "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi,74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.