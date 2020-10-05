MSB: Giresun fırkateyni, Akdeniz'de kesintisiz 182 gün seyir icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyninin 182 gün limana uğramaksınız faaliyetlerini icra ederek yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz’deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı." denildi.