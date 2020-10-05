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- MSB: Giresun fırkateyni, Akdeniz'de kesintisiz 182 gün seyir icra etti
MSB: Giresun fırkateyni, Akdeniz'de kesintisiz 182 gün seyir icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyninin 182 gün limana uğramaksınız faaliyetlerini icra ederek yeni bir rekora imza attığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 09:39
- Güncelleme : 05.10.2020 - 09:39
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz’deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı." denildi.