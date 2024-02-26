MSB görüntüleri paylaştı! 'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.
Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.
Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Terör örgütlerini bitirmeye kararlı Türk askeri her geçen gün yeni bir başarıyı elde ediyor.
Yeni tatbikat yapıldı
Operasyonlar devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı dost ve kardeş ülkelerle tatbikatlarını da sürdürüyor.
Katar'da tatbikat
Bu çerçevede kahraman askerlerimiz Katar'da tatbikata katıldı.
MSB'den açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
AL HARES MANE-2024 Tatbikatı, 20 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri'nden Sualtı Taarruz (SAT) Timlerinin ve Katar Özel Kuvvetler Timlerinin katılımıyla Katar'da devam ediyor.
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