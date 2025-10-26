MSB: Hakkari hudut hattında 36 kilo altın ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınır bölgelerindeki devriye faaliyetleri sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu kapsamda gerçekleştirilen son çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

MSB, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildiğini bildirdi.

"HUDUT BİRLİKLERİMİZİN FAALİYETLERİ 7 GÜN 24 SAAT SÜRÜYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.