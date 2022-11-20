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- MSB: Harekatta 70'e yakın hava aracı görev aldı
MSB: Harekatta 70'e yakın hava aracı görev aldı
- 20.11.2022 - 17:07
- Güncelleme : 20.11.2022 - 17:30
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmeye yeminli Mehmetçik dün gece başlattığı operasyonla şehitlerin kanını yerde bırakmıyor.
Her operasyonda farklı başarılara imza atan Türk askeri teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı.
Operasyon kapsamında Taksim'de hain saldırıda şehit olan çocuklar unutulmayarak bombaların üzerine yazıldı.
Şehitlerin adları bombalara yazıldı
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar vatandaşlar tarafından etkileşim aldı.