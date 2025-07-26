MSB: Hatay’da 2 askerin şehit olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, dün akşam saatlerinde yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edilen askerlerden Semih Erdoğan (29) ve Hayrullah Halit Karaman (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaralı 5 askerin ise tedavisi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin şehadet haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

"AŞIRI SIVI KAYBINA BAĞLI ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

MSB'den yapılan açıklamada, ilk otopsi bulgularında iki askerin ölüm nedeninin "aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin yol açtığı çoklu organ yetmezliği" olarak tespit edildiği duyuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikâyeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit KARAMAN ve İkmal Er Semih ERDOĞAN kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (Dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir.

Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."