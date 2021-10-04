- Haberler
- Gündem Haberleri
- MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist, Hatay'da görevli Hudut Kartallarına yakalandı.
- AA & Ensonhaber
- 04.10.2021 - 10:38
- Güncelleme : 04.10.2021 - 10:58
Hudut Kartalları, sınır hattında göz açtırmıyor...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 2 kişinin Hatay hudut hattında yakalandığını duyurdu.
DEAŞ'LI ÇIKTILAR
Yapılan incelemede söz konusu şahısların, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.