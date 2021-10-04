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    MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı

    Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist, Hatay'da görevli Hudut Kartallarına yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.10.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:58
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    MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı

    Hudut Kartalları, sınır hattında göz açtırmıyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 2 kişinin Hatay hudut hattında yakalandığını duyurdu.

    DEAŞ'LI ÇIKTILAR

    Yapılan incelemede söz konusu şahısların, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    MSB: Hatay da 2 DEAŞ lı yakalandı #1

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