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- MSB: Hatay'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı
MSB: Hatay'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı
MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı.
- AA
- 09.03.2021 - 11:55
MSB:
"Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı."
AYRINTILAR GELECEK..