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    MSB: Hatay'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

    MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı.
    • AA
    • 09.03.2021 - 11:55
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    MSB: Hatay'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

    MSB:

    "Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı."

    AYRINTILAR GELECEK..

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