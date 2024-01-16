MSB hava harekatı ile terör inlerinin imha edildiği anları paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarının görüntülerini yayınladı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor.

Operasyonlara hız kesmeden devam eden askerler her geçen gün başarılarını artırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen yeni hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.

Terör inlerinin imha edildiği anlar

Dün gece yürütülen başarılı operasyonlar göğüs kabarttı.

Ayrıca bakanlık, bir süre sonra da hava harekatlarının görüntülerini yayınladı.

Harekat ile terör inlerinin imha edildiği paylaşan bakanlık, şu cümleleri kullandı;