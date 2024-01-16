Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor.
Operasyonlara hız kesmeden devam eden askerler her geçen gün başarılarını artırıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen yeni hava harekatları ile ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.
Terör inlerinin imha edildiği anlar
Dün gece yürütülen başarılı operasyonlar göğüs kabarttı.
Ayrıca bakanlık, bir süre sonra da hava harekatlarının görüntülerini yayınladı.
Harekat ile terör inlerinin imha edildiği paylaşan bakanlık, şu cümleleri kullandı;
Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.
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