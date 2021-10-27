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- Hudut kartalları sınırda 3 kişiyi yakaladı
Hudut kartalları sınırda 3 kişiyi yakaladı
Edirne'de görev yapan Hudut kartalları, kaçak yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 16:51
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:01
Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla sınır geçişine izin vermiyor.
Edirne'de sınırda görevli olan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapan 3 kişiyi yakaladı.
FETÖ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ
Yakalanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda şahısların, FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
"3 KİŞİ YAKALANDI"
MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."