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    Hudut kartalları sınırda 3 kişiyi yakaladı

    Edirne'de görev yapan Hudut kartalları, kaçak yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:01
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    Hudut kartalları sınırda 3 kişiyi yakaladı

    Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla sınır geçişine izin vermiyor.

    Edirne'de sınırda görevli olan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçiş yapan 3 kişiyi yakaladı.

    FETÖ MENSUBU OLDUĞU BELİRLENDİ

    Yakalanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda şahısların, FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

    Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

    "3 KİŞİ YAKALANDI"

    MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut kartalları sınırda 3 kişiyi yakaladı #1

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