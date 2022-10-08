MSB: Hudutlarda da teröristlere geçit verilmiyor

Son bir haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK mensubu 16 teröristin yakalandığını MSB duyurdu.

Yurt içinde ve dışında, terörle mücadele kapsamında operasyonşlar hız kesmenden devam ediyor.

Mehmetçiklerimiz, hain teröristlere nefes dahi aldırmıyor.

Son durumu ise Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12’sinin FETÖ, 4’ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."