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    MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

    MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

    Sabah saatlerinde İğneada açıklarında ortaya çıkan mayın, SAS timlerince emniyete alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:31
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    Karadeniz'de ikinci mayın tehlikesi...

    Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında, Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan biri tespit edildi.

    Tespit üzerine Sualtı Savunma Timleri (SAS) hemen harekete geçti.

    İMHA EDİLDİ

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mayının ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

    MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi #1


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