MSB: İhtiyaç duyulan araçlar İzmir'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki depremde ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgeye gönderilebilecek yardımlar için bakanlıkta kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

"İHTİYAÇ DUYULAN ARAÇLAR İZMİR'E ULAŞTI"

Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ve 138 personelin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiği belirtilerek, "Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçak; sabaha kadar aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatlarını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaştırmıştır. İhtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılmasına devam edilecektir" denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN 'İHA' GÖREVLENDİRİLDİ

Bir adet İHA'nın da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirildiği bildirilerek, "Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir. Bölgede yapılan incelemelerde, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Bölgedeki çalışmalar yakından takip edilmeye devam edilmektedir. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan İzmirli hemşerilerimizin de sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücüyle yardıma hazırdır. Tüm milletimize geçmiş olsun" ifadesine yer verildi.