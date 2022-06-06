MSB: İki bölgede 11 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri, ülke huzurunu bozmak isteyen hain teröristlere geçit vermiyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde görevli askerlerimiz her türlü saldırı girişiminin önüne geçiyor.

11 PKK'lı daha öldürüldü

Son olarak iki bölgede 11 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."