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- Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Hudut birlikleri tarafından Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan 2 şüphelini, FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 16:33
- Güncelleme : 26.10.2021 - 16:53
Sınırda görevli olan hudut birlikleri, teröre ve teröriste geçiş vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Irak sınırında görev yapan kahraman Mehmetçiklerin Türkiye'den Irak'a kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakaladığı belirtildi.
FETÖ MENSUBU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
"MÜCADELEMİZ HUDUTLARDA DA SÜRÜYOR"
MSB Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.
Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.