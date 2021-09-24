MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Metina'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

TWİTTERDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.