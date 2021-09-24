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- MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- DHA
- 24.09.2021 - 10:22
- Güncelleme : 24.09.2021 - 10:29
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere nefes aldırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Metina'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
TWİTTERDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.