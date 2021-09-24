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    MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 24.09.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:29
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    MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere nefes aldırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Metina'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

    TWİTTERDAN AÇIKLAMA YAPILDI

    Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu" denildi.

    MSB: Irak ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB: Irak ın kuzeyinde toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi #2

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