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    MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 22.01.2021 - 18:48
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 19:28
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    MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO

    MSB: Irak ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü #1

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