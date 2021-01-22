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- MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA
- 22.01.2021 - 18:48
- Güncelleme : 22.01.2021 - 19:28
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO