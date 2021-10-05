Sınır ötesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyon, başarıyla gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri operasyonlarına havadan ve karadan devam ediyor.

Güvenlik güçleri teröristlere nefes aldırmıyor.

Teröre karşı mücadelesini başarıyla sürdüren komandolar, teröristleri havadan ve karadan sıkıştırarak vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirilen sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

"HEM HAVADAN HEM KARADAN VURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO



