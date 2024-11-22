MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik, teröristleri inlerinde yok etmeye devam ediyor...

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile hain örgütlerine nefes aldırılmıyor.

Her geçen gün çok sayıda kayıp veren teröristler kaçacak delik arıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) son olarak yapılan açıklamada, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!" ifadeleri ile MSB'den yapılan açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.







