MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Mehmetçiğin vatan nöbeti sürüyor.

Güvenlik güçlerinin, ülke güvenliğini tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirme noktasındaki azmi, sınır ötesi operasyonlarla devam ediyor.

Son olarak terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen başarılı hava harekatı, bir kez daha terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vurdu.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İstihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucu, Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin bulunduğu noktaya hava harekatı düzenlendi.

Yüksek hassasiyetle gerçekleştirilen bu harekatla, teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB DUYURDU

Operasyonun detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: