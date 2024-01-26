MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

ensonhaber.com
Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor.
Askerler, teröristlerden bir bir hesap soruyor.
Sınır ötesi operasyonlarda her yeni günde bir başka başarı elde eden komandolar, hainleri inlerinde yok ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildiriyor.
5 terörist öldürüldü
İşte o açıklama;
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış