MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman şehitlerinin kanını yerde bırakmıyor.

Askerler, teröristlerden bir bir hesap soruyor.

Sınır ötesi operasyonlarda her yeni günde bir başka başarı elde eden komandolar, hainleri inlerinde yok ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildiriyor.

5 terörist öldürüldü

İşte o açıklama;