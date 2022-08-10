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    MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 10.08.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 18:05
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    MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, şehidinin intikamını almakta kararlı.

    Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.

    5 terörist etkisiz hale getirildi

    Bu kapsamda operasyonlarını başarıyla sürdüren güvenlik güçleri, başarısına bir yenisini daha ekledi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan haberde, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü #1

    "Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak"

    MSB'nin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

    "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"

    MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü #2


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