MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik, şehidinin intikamını almakta kararlı.

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda operasyonlarını başarıyla sürdüren güvenlik güçleri, başarısına bir yenisini daha ekledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan haberde, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak"

MSB'nin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"