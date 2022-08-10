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- MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
MSB: Irak’ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- 10.08.2022 - 17:50
- Güncelleme : 10.08.2022 - 18:05
Kahraman Mehmetçik, şehidinin intikamını almakta kararlı.
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Bu kapsamda operasyonlarını başarıyla sürdüren güvenlik güçleri, başarısına bir yenisini daha ekledi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan haberde, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak"
MSB'nin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:
"Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"