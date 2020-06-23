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- MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 20:17
MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Ayrıntılar gelecek...