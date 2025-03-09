MSB, Irak'ın kuzeyinde görevdeki Mehmetçikleri paylaştı

Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde de yurt savunmasını terör örgütleriyle mücadele ederek devam ettiriyor.
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerinde devriye görevi yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarına rağmen vatan nöbetinde.
"VATAN BİZİMLE EMİN ELLERDE"
Askerlerin zorlu intikalleri ve nöbetleri, objektiflere yansıdı.
O kareler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyi.
İklim, yollar çetin ama biz buradayız!
Vatan bizimle emin ellerde!
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